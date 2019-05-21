Рудковская пообещала покончить с демократией и перестать быть Собчак

Продюсер Димы Билана и любительница "тяжелого люкса", а также бывшая жена шурина Лужкова Яна Рудковская (44) объявила войну в интернете.

Под милым фото с померанским шпицем Панчо, сидящим на роскошно сервированном столе, Рудковская разразилась гневным постом.

"А теперь о наболевшем) Обычно я очень редко читаю комментарии и ,как завелось в моей практике, практически никого не блокирую, так как всегда следую правилу, что "Собаки лают,а караван идёт". Но как показала 7 летняя практика моего Инстаграма, люди есть разные и зачастую весьма странные -те самые "Диванные критики",лишённые чувства такта,полные дичайшей злости и зависти не только ко мне,но и к моим детям,постоянно в чём-то обвиняющие,упрекающие и критикующие.Меня всегда интересовало, кто они,эти красотки с безупречным стилем,вкусом и с идеальными фигурами?К сожалению, поиск всегда приводит либо к закрытым профилям,либо это женщины с длинными ногтями (даже не побоюсь написать когтями),с котами в руках, но, видимо, с мышами в голове(против котов ничего не имею) и от силы с сотней подписчиков, примерно с такими же, как у них интересами", - пишет Рудковская (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Стоит отметить, что еще совсем недавно "редко читающая комментарии" Яна организовала рубрику "А судьи кто?", в которой публично линчевала пользователей, оставлявших о ней негативные комментарии.

Яну часто хейтят за использование фоторедакторов для улучшения фигуры на снимках.

"Я сама развела этих "сорняков"у себя в своём инфо -поле. В сельском хозяйстве борьба с сорняками производится только в случае превышения ими экономического порога вредности.Так вот, этот день настал) Я 6 лет пыталась быть Ксенией Анатольевной,которой абсолютно все равно, что про неё пишут,а теперь буду Оксаной Лаврентьевой, которая исключила полностью демократию на своей странице,блокируя любой негатив и читать её комментарии очень приятно и интересно, там подписчики говорят с ней на одном языке", - продолжает продюсер.

Далее Рудковская пишет, что среди ее 2,3 млн подписчиков (кстати, только 2,2 млн, о чем сообщается на ее же странице в профиле) "комменты "диванных сорняков" 7-10 человек ничего не значат". Эта цифра представляется немного сомнительной, так как под любым постом Яны в последнее время можно обнаружить раз в десять больше негативных высказываний.

Рудковскую также раздражает поведение СМИ: "ряд наших СМИ их начали называть почему-то модным словом "блогеры" и даже цитировать их глюциногенные умозаключения. Поэтому я за качественную и адекватную аудиторию,которая любит меня такой, какая я есть".

Совокупная аудитория блога Рудковской, ее младшего сына Александра Плющенко (она ведет аккаунт за мальчика) и ее мужа Евгения Плющенко составляет 3 млн подписчиков.

Интересно, что уже в следующем посте Рудковской, где она рекламирует новый клип подопечного певца-рэпера Влада Рамма, полно негативных комментариев, которые пока не заблокированы и не удалены.