ФАС предложила сажать топ-менеджеров компаний за умышленные картельные сговоры

Лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры – такие поправки в Уголовный кодекс предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Ведомости" ознакомились с текстом законопроекта, его актуальность по состоянию на понедельник подтвердил представитель службы. Текст будет внесен в правительство в ближайшее время, но он еще может поменяться, сказал начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Также издание уточняет, что для себя ФАС хочет полномочия силового ведомства.