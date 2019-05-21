Первый указ Зеленского: принял полномочия верховного главнокомандующего

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ в должности. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован на сайте администрации главы государства.

Как говорится в тексте указа №300/2019, в связи с вступлением 20 мая на пост президента Украины, с этого дня Зеленский принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего вооруженных сил страны.

Инаугурация нового украинского президента состоялась в понедельник. Сразу после этого он заявил о роспуске Верховной рады, анонсировал окончание войны в Донбассе и призвал усилить давление на Москву.