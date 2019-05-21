16 Сентября 2020
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Политика Украина
Владимир Зеленский, выборы 2019 (2019) | Фото: Stepan Franko / EPA / TASS

Первый указ Зеленского: принял полномочия верховного главнокомандующего

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ в должности. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован на сайте администрации главы государства.

Как говорится в тексте указа №300/2019, в связи с вступлением 20 мая на пост президента Украины, с этого дня Зеленский принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего вооруженных сил страны.

Инаугурация нового украинского президента состоялась в понедельник. Сразу после этого он заявил о роспуске Верховной рады, анонсировал окончание войны в Донбассе и призвал усилить давление на Москву.

Владимир Зеленский, президент Украины(2019)|Фото: Instagram, Владимир Зеленский

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Первый указ Зеленского: принял полномочия верховного главнокомандующего

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Теги: Зеленский, президент, указ, Украина



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