16 Сентября 2020
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детское питание, магазин, прилавок (2016) | Фото:https://www.facebook.com/alexey.korobeynikov.125?fref=photo

В России может подорожать детское питание и лимонад

Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили главу кабмина Дмитрия Медведева не вводить маркировку на их продукты.

Письма направили исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев и президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Российского союза производителей соков Максим Новиков. По оценке "Русбренда", расходы производителей детского питания на организацию системы маркировки и прослеживаемости составят 13,5 млрд руб. Для потребителей дополнительные расходы составят около 500 руб. в месяц на ребенка от 0 до 1,5 лет, или 3% от среднемесячного пособия по уходу.

Производителям соков и безалкогольных напитков введение маркировки может обойтись в 30–40 млрд руб. Еще столько же они потратят на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Эти расходы также могут отразиться на конечной стоимости товаров. По этой причине мелкие игроки могут обанкротиться.

Тем временем, Роскачество разработало новый ГОСТ, регламентирующий методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, сообщили СМИ.

Причиной разработки новых стандартов стало проведённое ведомством в конце 2018 года исследование, подтвердившее, что в большинстве случаев маркировка товара не соответствует заявленному составу продукта. В частности, проблема заключается в недостоверной информации о содержании в детских смесях биологически значимых элементов — нутриентов.

"Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных, — рассказала изданию замглавы Роскачества Елена Саратцева. — Смеси, где обозначено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми".

Разработанный ведомством ГОСТ предполагает контроль над тем, из каких конкретно ингредиентов должно быть изготовлено детское питание, а также лабораторный контроль наличия белков, жиров, углеводов, токсичных веществ и других параметров.

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В России может подорожать детское питание и лимонад

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Теги: детское питание, напитки, цены



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