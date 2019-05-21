В Союзе журналистов прокомментировали увольнения в "Коммерсанте"

Союз журналистов России выражает глубокую озабоченность после увольнения журналистов "Коммерсанта".

В организации напомнили, что вмешательство акционеров в редакционную политику нарушает право граждан на свободу слова и свободу информации.

В СЖР отметили, что будут внимательно следить за ситуацией и выражают солидарность с журналистами, вынужденно покидающими место работы, а также всегда готовы оказать коллегам необходимую юридическую помощь, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 11 журналистов покидают издательский дом "Коммерсантъ" после увольнения двух журналистов – спецкора Ивана Сафронова и заместителя главы отдела политики Максима Иванова.

По некоторым данным, причиной увольнения могла стать публикация о возможной отставке Валентины Матвиенко. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с президентом Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность ее отставки "крайне велика".

Владелец "Коммерсанта", глава USM Алишер Усманов сообщил, что узнал об увольнении журналистов своей газеты из прессы.