Спортивным тренерам в России увеличили зарплату

В России увеличили зарплату спортивным тренерам.

Как сообщил глава Минспорта Павел Колобков, в настоящее время расходы на их зарплату составляют 104,5 млрд руб. в год. "Проект "Спорт — норма жизни" предусматривает переподготовку и повышение квалификации 45 тыс. специалистов.

В России насчитывается 383,8 тыс. штатных работников в сфере физической культуры и спорта, из которых 89% имеют специальное образование, обучаются порядка 50 тыс. человек. Расходы на заработную плату увеличились на 11 млрд рублей, составив 104,5 млрд", — сообщил министр.

Максимальный размер средней зарплаты специалистов, не считая Москву и Московскую область, в настоящее время в Сахалинской области (102 840,61), Ямало-Ненецком автономном округе (94 176,84) и Санкт-Петербурге (66 063,91), сообщает ТАСС.