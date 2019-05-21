16 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2017) | Фото: Reuters

Bloomberg сообщил о потери Порошенко статуса миллиардера

Бывший украинский президент Петр Порошенко за пять лет во главе страны стал на 40% беднее.

По данным Bloomberg, до вступления в должность Порошенко был долларовым миллиардером. К концу президентства капитал снизился до $705 млн. Самыми ценными активами экс-президента были кондитерский холдинг Roshen, страховая компания, телеканал, банк, сельскохозяйственные и пищевые предприятия, сообщают "Известия".

Напомним, в конце апреля лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики им. Карла Маркса (ныне входит в корпорацию Roshen) Петром Порошенко.

По его словам, фабрика была украдена, но он подал иск только сейчас, после поражения Порошенко на выборах, так как ранее все суды контролировались президентом.

Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen Петра Порошенко в 1996 году. Он заявил, что несколько лет назад передал корпорацию в "слепой траст", и это максимум, что он мог сделать. Он похвалил себя, что он первый на Украине, кто так поступил. При этом до президентства олигарх обещал продать весь свой бизнес.

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Bloomberg сообщил о потери Порошенко статуса миллиардера

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Теги: Петр Порошенко, олигарх



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