Топилин пообещал рост МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен из-за пересмотра потребительской корзины.

Об этом сообщил министр труда Максим Топилин. По его словам, это произойдет с 1 января 2021 года. Глава Минтруда отметил, что потребительская корзина будет "пересмотрена в большую сторону", после чего будут повышены стандарты минимальных зарплат, сообщает ТАСС.

Ранее Минтруд предложил ввести новые единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров, чтобы исключить его необоснованное занижение или завышение.

Как сообщалось ранее, проект закона о новой потребительской корзине будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года. Об этом на правительственном часе рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Депутаты предложили ускорить процесс принятия закона. "От потребительской корзины зависит величина МРОТ. Если мы не пересматриваем ее, то просто топчемся на месте в вопросе повышения уровня жизни граждан", - отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.