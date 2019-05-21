Топилин пообещал рост МРОТ

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
деньги кошелек (2011) | Фото:

Топилин пообещал рост МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен из-за пересмотра потребительской корзины.

Об этом сообщил министр труда Максим Топилин. По его словам, это произойдет с 1 января 2021 года. Глава Минтруда отметил, что потребительская корзина будет "пересмотрена в большую сторону", после чего будут повышены стандарты минимальных зарплат, сообщает ТАСС.

Ранее Минтруд предложил ввести новые единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров, чтобы исключить его необоснованное занижение или завышение.

Как сообщалось ранее, проект закона о новой потребительской корзине будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года. Об этом на правительственном часе рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Депутаты предложили ускорить процесс принятия закона. "От потребительской корзины зависит величина МРОТ. Если мы не пересматриваем ее, то просто топчемся на месте в вопросе повышения уровня жизни граждан", - отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Топилин пообещал рост МРОТ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МРОТ, зарплата, Минтруд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2019 09:46 Мск Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
Ранее 28.06.2019 12:48 Мск Депутаты Госдумы внесут проект потребкорзины с реальной стоимостью товаров и услуг
Ранее 28.06.2019 10:11 Мск Реальная стоимость потребкорзины в три раза превысила официальную

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2019 11:36 Мск В Минтруде назвали сроки внесения в Госдуму новой потребительской корзины
Ранее 28.01.2019 14:50 Мск Депутат Госдумы предложил включить компьютеры в потребительскую корзину
Ранее 28.01.2019 10:05 Мск Цена потребительской корзины в России может вырасти на треть
Ранее 16.01.2019 15:00 Мск Депутатам не удалось добиться пересмотра потребительской корзины
Ранее 31.01.2018 13:07 Мск В Госдуму внесен проект о пересмотре потребительской корзины

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети