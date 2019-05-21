Банк России: инфляция по итогам года превысит 4%

По итогам текущего года уровень инфляции превысит 4%.

Как сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева, "за счет действия разовых факторов, и уже в начале следующего года она вернется к 4%",— сказала она во время выступления в Госдуме.

К следующему заседанию совета директоров Банка России могут быть пересмотрены некоторые показатели макропрогноза. "Основные параметры останутся без принципиальных изменений",— отметила зампред. До этого Банк России счел возможным дальнейшее замедление инфляции, сообщает "Коммерсант".

Напомним, годовая инфляция в России в марте 2019 года составила 5,3%, согласно данным Центробанка (ЦБ) РФ.

При этом, как отметили в пресс-службе регулятора, текущий месячный прирост цен был минимальным с июля прошлого года. В частности, говорится о существенном замедлении удорожания плодоовощной продукции и о снижении цен на фрукты.

Что касается факторов, повлиявших на инфляцию, их действие, как пояснили в ЦБ, "разнонаправленно".