Министр обороны Украины "взорвал" Кремль перед уходом

Глава Минобороны Украины Степан Полторак, который подал заявление об отставке, опубликовал в интернете свой снимок на фоне разрушенного Московского Кремля.

В таком виде пост существовал около 40 минут.

Позже Полторак удалил картинку из поста, оставив только текст, в котором он сообщает о своем уходе с поста.

Заявление об отставке Полторак подал 20 мая - в день инаугурации Владимира Зеленского, который сразу после церемонии распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины и министра обороны.

О планах уволить министра обороны Зеленский заявил еще 14 мая.