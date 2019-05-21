16 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Lada Vesta Sport (2018) | Фото: АвтоВАЗ

В России прекращена продажа деталей для Lada Vesta Sport

Официальные российские дилеры компании "АвтоВАЗ" прекратили продажу комплектующих для спортивного седана Lada Vesta Sport.

В России появилась тенденция устанавливать на стандартные версии седана Lada Vesta воздушный фильтр, черный потолок и ряд других элементов от модификации Sport. В связи с этим дилерским центрам Lada было разослано письмо, в котором говорится о приостановке отгрузки запчастей для Lada Vesta Sport.

Однако все детали будут по-прежнему доступны дилерам для осуществления постгарантийного ремонта, сообщают "Известия".

20 мая стало известно о том, что "АвтоВАЗ" отзывает 32,892 тысяч автомобилей Lada Largus. Это касается автомобилей, которые были проданы с ноября 2017 года по сегодняшний день.

Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза. Напомним, что семейство Largus демонстрирует хороший прирост продаж.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок. Вынужденная мера связана с ужесточением экологических норм в странах Евросоюза. Напомним, в странах ЕС в скором времени вводятся экологические требования Евро-6+, которым продукция АвтоВАЗа не соответствует.

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В России прекращена продажа деталей для Lada Vesta Sport

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Теги: Lada Vesta Sport. автомобиль, АвтоВАЗ



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