В Амурской области завершено расследование после обнаружения останков более 20 человек

В Амурской области раскрыли уголовное дело, которое было заведено после обнаружения во дворе частного дома останков более двадцати человек.

По данным следствия, люди были расстреляны в период репрессий эпохи 1927-1939 годов. Они были осуждены и приговорены представителями действовавших в тот период времени внесудебных органов к смертной казни через расстрел.

Останки и найденная обувь находились в земле не менее 80-100 лет. По расположению костей стало очевидным, что тела сбрасывались в овраг. Пулевые отверстия на костях черепов располагаются преимущественно в височной и затылочных областях.

Также в месте массового захоронения отсутствовали кожаные ремни, шнурки, предметы быта и металлические предметы, что характерно для заключенных.

Следствие по данному делу прекращено. В настоящее время рассматривается вопрос о перезахоронении останков.

Фрагменты человеческих тел житель Благовещенска у себя на участке в октябре 2018 года, когда выкапывал яму под фундамент, сообщает "Интерфакс".