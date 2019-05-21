16 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: REUTERS

Зеленский призвал усилить давление на Москву

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями администрации президента США, которые прибыли в Киев на его инаугурацию.

В ходе переговоров глава государства призвал Вашингтон усилить давление на Москву. "Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Призываю США продолжить ужесточение санкций против РФ", — сказал украинский президент, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу в здании Верховной рады. Он стал шестым президентом Украины. Его избрали на пять лет - до 2024 года. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

Как сообщалось ранее, на инаугурации присутствовали все предыдущие президенты Украины, кроме Виктора Януковича, которого даже не пригласили. Приехали иностранные гости, однако не слишком высокого статуса. От СШАделегацию возглавил министр энергетики Рик Перри, также был спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Из президентов были главы Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии. От остальных стран приехали максимум министры.

Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист. Занимал должность капитан команды КВН "95 квартал".

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Зеленский призвал усилить давление на Москву

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Теги: Украина, Зеленский, США, санкции



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Ранее 22.05.2019 14:25 Мск "Это большая ошибка". В МИД РФ отреагировали на просьбы Зеленского усилить санкции против России

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