16 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Ямальская прокуратура добилась погашения зарплатного долга на сумму более 12 миллионов рублей

Прокуратура Пуровского района добилась погашения многомиллионной задолженности по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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Долги в сумме более 12,3 млн руб. накопила компания "Ямал Петросервис" перед 102 работниками. Прокурор района внес директору предприятия представление. В суд было направлено 102 судебных приказа о взыскании задолженности. В настоящий момент работники получили свои деньги. К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.

Отметим, что ранее компания уже привлекалась к административной ответственности за невыплату зарплаты. Потому прокуратура возбудила дело по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы юридическим лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Компания была оштрафована на 50 тыс. руб. по решению суда.

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Ямальская прокуратура добилась погашения зарплатного долга на сумму более 12 миллионов рублей

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Теги: Ямал петросервис, долги, зарплаты, прокуратура



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