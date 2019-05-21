В гимназии №35 Екатеринбурга опровергли, что школьники пришли сдавать пробный ЕГЭ

В гимназии №35 опровергли ранее опубликованную Накануне.RU информацию о том, что на минувшей неделе на площадку учебного заведения пришли школьники Кировского района на сдачу пробного ЕГЭ, которое было отменено.

Пробная сдача должна была пройти на площадке учебного заведения, однако в школе заявляют, что учащиеся до нее не дошли.

Вместе с тем, пробное ЕГЭ действительно было отменено, в гимназии ранее объяснили это "распоряжением Рособрнадзора".