16 Сентября 2020
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ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

В гимназии №35 Екатеринбурга опровергли, что школьники пришли сдавать пробный ЕГЭ

В гимназии №35 опровергли ранее опубликованную Накануне.RU информацию о том, что на минувшей неделе на площадку учебного заведения пришли школьники Кировского района на сдачу пробного ЕГЭ, которое было отменено.

Пробная сдача должна была пройти на площадке учебного заведения, однако в школе заявляют, что учащиеся до нее не дошли.

Вместе с тем, пробное ЕГЭ действительно было отменено, в гимназии ранее объяснили это "распоряжением Рособрнадзора".

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В гимназии №35 Екатеринбурга опровергли, что школьники пришли сдавать пробный ЕГЭ

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: пробный егэ, школьник



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