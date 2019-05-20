Прокуратура отменила уголовное дело против женщины, оставившей дочь в поликлинике

Московская прокуратура отменила постановлении о возбуждении уголовного дела против 21-летней женщины, оставившей свою дочь в поликлинике в Москве. В понедельник в суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Женщина и ее сожитель были освобождены в зале суда.

Следствие намерено обжаловать это решение, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, следственные органы направили жалобу и все необходимые документы в вышестоящее подразделение прокуратуры.

По данным следствиям, мать и ее сожитель решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая женщина с медицинском маской на лице оставила маленькую девочку в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней. Врачи обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по ст. 125 и 156 УК РФ (оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

Юлия Иванова также сообщила, что следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка всем фактам, связанным с оставлением ребенка без обеспечения условий его безопасности.