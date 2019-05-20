Жители Тобольска выступили против "варяга" на посту мэра

Житель Тобольска Алексей Никуленко создал на сайте change.org петицию, адресованную администрации президента РФ, с требованием назначить на должность главы города тоболяка, передает корреспондент Накануне.RU.

"Много лет эту должность у нас занимают приезжие люди. Это очень беспокоит нас. Нам нужен человек, у которого жизнь связана с нашим городом, у которого здесь дом, семья, растут дети, у которого здесь будущее. Человек который душой болеет за родной Тобольск. Не хотелось бы вновь во главе видеть чужака. Просим посодействовать в этом вопросе", - говорится в тексте петиции.

В настоящий момент ее подписали 289 человек.

Кроме того, в группе "Типичный Тобольск" запустили голосование. Большинство 1,4 тыс. человек поддержали мнение автора петиции и выступили за то, что возглавить город должен местный житель. Более 800 человек считают, что неважно из какого города будет мэр, главное, чтобы он приносил пользу муниципалитету.

Напомним, прием документов от кандидатов для участия в конкурсе завершился сегодня. Претендентами стали четыре человека.

Единственным партийным кандидатом на пост главы является индивидуальный предприниматель Тимур Темуркаев, его выдвинула партия ЛДПР. На конкурс заявился учредитель ООО "Полиглот" Григорий Избенко, который не заручился поддержкой политического движения.

Ранее, напомним, документы в комиссию сдали заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев и депутат городской думы Тобольска Михаил Никитин.

Конкурс пройдет 28 мая. Экс-градоначальник досрочно покинул мэрию по собственному желанию.