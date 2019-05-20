Компания "Аэрофлот" внесла изменения в расписание рейсов из-за забастовок в Италии

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об изменениях в расписание рейсов в Италию на 21 и 22 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации перевозчика, изменения связаны с забастовкой наземного персонала аэропортов в Италии.

Так, 21 мая не состоятся рейсы туда - обратно из Шереметьево в Болонью(SU2424 и SU2425), Милан (SU2410 и SU2411) и два рейса туда - обратно из Шереметьево в Рим (SU2418 - SU2419 и SU2406 - SU2407).

Впрочем, улететь 21 числа в Италию все же можно - правда, в другое время. На более позднее изменено время вылета рейса SU2404 из Шереметьево в Рим. Улететь можно будет не в 18.40, как планировалось изначально, а в 22.05 - по московскому времени.

Из Рима в Шереметьево по местному времени самолет SU2405 улетит не в 23.55, а в 02.05 22 мая.

22 мая также скорректировано время одного из рейсов - из Болоньи самолет SU2429 вылетит не 22 мая, в 00.05 по местному времени, а в 23.50 21 мая.