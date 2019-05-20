В Екатеринбурге приступили к демонтажу забора у Драмтеатра

В Екатеринбурге начался демонтаж забора на площадке у театра Драмы. Строительные вагончики уезжают. Об этом говорится в группе "Типичный Екатеринбург" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Полностью разобрать забор обещают завтра.

По словам директора фонда "Святой Екатерины" Александра Андреева, после демонтажа забора в сквере необходимо будет провести большие восстановительные работы.

"Прочитал сегодня, что в сквере предлагается провести субботник. Но это явно не субботник должен быть, а плановые работы очень мощного подрядчика по благоустройству. Мы сейчас как раз беседуем. С первым подрядчиком пообщался под впечатлением. Когда начнутся работы призовем активистов, которые боролись за сквер", - сообщил Александр Андреев.

Придется заново перекладывать порядка 20 - 25 тыс. кв. м газона - убирать землю, перекладывать слой, засеивать новую траву. Стоимость работ пока неизвестна.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.