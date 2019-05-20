15 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Елистратов, Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер рассказал, почему раскритиковал концепцию развития общественного транспорта в Челябинске

Глава области Алексей Текслер рассказал, почему раскритиковал концепцию развития общественного транспорта в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выделить денег на приобретение нового транспорта — это, конечно, хорошо. Но мы с вами понимаем, что нужно проанализировать пассажиропотоки. Та маршрутная сеть, которая сегодня существует, была организована в прошлые периоды и очень многое поменялось. На основе нового пассажиропотока нужно сделать новую транспортную модель, которая позволит найти "узкие места" и принять соответствующие решения. У нас действительно широкие выделенные полосы для трамваев, но они идут медленно. На машине вы доедете в три раза быстрее, хотя трамвай во всех городах мира — это транспорт самый скоростной, который позволяет пройти все пробки", - отметил он.

Руководитель региона подчеркнул, что нужно не только купить новые трамваи, но и обновить контактную сеть и рельсы.

Кроме того, в мэрии не учли поручение врио губернатора о достройке метро.

"Я давал поручение связать возможность достройки метро с новой транспортной системой. Я этого совершенно не увидел в предложениях. Мы этот вопрос не закрыли, поэтому я не понимаю, почему он не прозвучал", - добавил он.

Алексей Текслер подчеркнул, что все замечания по новой концепции на десятках страниц направил в мэрию.

Напомним, в апреле Алексей Текслер остался недоволен состоянием городского общественного транспорта – автобусов не хватает, а троллейбусов и трамваев Челябинск может лишиться из-за долгов МУП "Челябинский городской электрический транспорт". Предприятие, которое сейчас находится в стадии банкротства, задолжало более 1,8 млрд руб., а его имущество выставлено на торги. Глава области поручил чиновникам представить предложения по решению имущественных вопросов и разработать комплексный план развития транспорта.

Через месяц главе области представили концепцию развития общественного транспорта в Челябинске. Однако Текслер ее не оценил, назвав "сомнительной историй", и поручил полностью переделать "дорожную карту" с участием экспертов.

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Текслер рассказал, почему раскритиковал концепцию развития общественного транспорта в Челябинске

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Теги: Алексей Текслер, общественный транспорт, трамвай, концепция развития транспорта,



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