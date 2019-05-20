Премьер Украины Гройсман подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку 22 мая. Об этом он сказал на брифинге, сообщают украинские СМИ.

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Он подчеркнул, что последовал призыву нового президента Владимира Зеленского.

"Президент своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые стоят на повестке дня", - сказал Гройсман.

При этом у Гройсмана не получится уйти легко и быстро. Премьера увольняет Верховная рада. Если даже это произойдет, он станет исполняющим обязанности до назначения нового премьера, и не исключено, что уже новым составом парламента. Если же его уволят, то с ним должен уйти весь Кабмин, который в обязательном порядке слагает полномочия только перед новоизбранной Верховной радой. Возьмется ли нынешняя Рада формировать новый Кабмин на два-три месяца - вопрос.

Гройсман специально подчеркнул, что он не слагает полномочий перед новым президентом, и выразил уверенность, что пройдет в новый парламент.

В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что ему не нравится нынешнее правительство, "которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать". Поэтому он призвал его уйти.

Политолог Руслан Бортник считает, что Гройсман хотел договориться с Зеленским, но, поняв, что это не удастся, решил уйти, чтобы не стать козлом отпущения. Факт переговоров признал и сам Гройсман.