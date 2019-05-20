Премьер Украины Гройсман подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку 22 мая. Об этом он сказал на брифинге, сообщают украинские СМИ.
Он подчеркнул, что последовал призыву нового президента Владимира Зеленского.
"Президент своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые стоят на повестке дня", - сказал Гройсман.
При этом у Гройсмана не получится уйти легко и быстро. Премьера увольняет Верховная рада. Если даже это произойдет, он станет исполняющим обязанности до назначения нового премьера, и не исключено, что уже новым составом парламента. Если же его уволят, то с ним должен уйти весь Кабмин, который в обязательном порядке слагает полномочия только перед новоизбранной Верховной радой. Возьмется ли нынешняя Рада формировать новый Кабмин на два-три месяца - вопрос.
Гройсман специально подчеркнул, что он не слагает полномочий перед новым президентом, и выразил уверенность, что пройдет в новый парламент.
В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что ему не нравится нынешнее правительство, "которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать". Поэтому он призвал его уйти.
Политолог Руслан Бортник считает, что Гройсман хотел договориться с Зеленским, но, поняв, что это не удастся, решил уйти, чтобы не стать козлом отпущения. Факт переговоров признал и сам Гройсман.