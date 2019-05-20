Текслер пригрозил кадровыми решениями за неубранный после субботников мусор в Челябинске и Златоусте

Врио губернатора Алексей Текслер пригрозил администрациям Челябинска и Златоуста кадровыми решениями за неубранный мусор после субботников, передает корреспондент Накануне.RU.

16 мая Алексей Текслер потребовал от глав за три дня убрать мусор, который остался после субботников. Сегодня на аппаратном совещании ему сообщили, что почти все муниципалитеты поставленную задачу выполнили, кроме Челябинска и Златоуста.

"Я поставил задачу до 16 часов методом объективного контроля подтвердить или опровергнуть эту информацию с выездом соответствующих комиссий. Сегодня вечером жду доклад. Я предупредил всех, что если поручение выполнено не будет, то будут определенные кадровые решения в отношении ответственных, которые с этой задачей не справились", - подчеркнул он.