14 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, депутаты ЗСО, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Сделать нужно многое". Алексей Текслер и депутаты ЗСО договорились о конструктивной работе

Глава Челябинской области Алексей Текслер призвал депутатов Заксобрания региона к командной работе, чтобы добиться улучшения жизни южноуральцев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Челябинская область всегда была сильным регионом со своими достижениями, успехами. Основа этого – наши люди. Уже сегодня понятны основные проблемы, которые волнуют наших жителей. Люди говорят об экологии, ЖКХ, дорогах, хотят достойных зарплат, роста уровня жизни, комфортной городской среды и сельских территорий, доступность медицины, школ, детских садов. Чтобы добиться перемен во всех эти сферах и на 100% раскрыть потенциал региона, потребуется командная работа всех ветвей и уровней власти, бизнеса, общественности и граждан", - подчеркнул глава региона на встрече с депутатами ЗСО.

Алексей Текслер и депутаты обсудили проблемные вопросы, которые касаются развития здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы, спорта, роста реальных доходов населения, содержания и ремонта дорог, и другие.

Глава области отметил, что все обозначенные вопросы он знает и понимает. 30 мая он выступит перед депутатами с обращением, где будут расставлены приоритеты развития региона на ближайшие месяцы и годы.

"Сделать нужно многое", - добавил он.

Алексей Текслер, депутаты ЗСО,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Председатель ЗСО Владимир Мякуш напомнил, что последняя встреча депутатов с губернатором состоялась в 2010 году, когда областью руководил Петр Сумин.

"Мы положили начало конструктивному диалогу с губернатором, правительством и ЗСО. Это очень важно, когда губернатор слышит депутатов, а значит, слышит и людей Челябинской области. Он принимает решение, и мы вместе с ним несем ответственность. Он в таком напряженном графике находит время, и я думаю, что эти встречи у нас будут проводиться регулярно для того, чтобы решать все проблемы, которые волнуют жителей", - подчеркнул он.

Председатель комитета ЗСО по социальной политике Александр Журавлев поддержал предложения, которые озвучил на встрече с депутатами глава области, и пожелал, чтобы такие встречи стали традицией и проводились на регулярной основе.

"Уверен, что они обоюдно полезны как для исполнительной, так и законодательной власти", - добавил он.

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"Сделать нужно многое". Алексей Текслер и депутаты ЗСО договорились о конструктивной работе

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Теги: Алексей Текслер, депутаты ЗСО,



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