СМИ: Прилепин ударил поэта на Литературном фестивале во Владивостоке

Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова за оскорбления, который тот публиковал на своей странице в Facebook.

Потасовка произошла во Владивостоке, куда писатель приехал для участия в фестивале "Литр".

СМИ и телеграм-каналы пишут, что Прилепин планировал поговорить с Голиковым по поводу стикеров с его изображением и надписью "Прилепка".

Но в результате литератор ударил своего оппонента в лицо, передает НСН.

Сам Прилепин прокомментировал публикации о драке в своем Facebook. "Что творится", - написал он.