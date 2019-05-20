В 2020 году в Нижневартовске откроется одна из крупнейших школ в ХМАО

Глава Нижневартовска Василий Тихонов проверил, как идёт строительство одной из крупнейших школ в округе – в 18 микрорайоне появится здание на 1 тыс. 725 учеников сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На площадке сейчас – 100 рабочих. Подрядчик, компания "Нижневартовскстройдеталь", возводит первый и третий корпуса здания. В июне планируется провести аукцион для определения подрядчика, который приступит ко второму, административному блоку школы. Он займет центральное место между правым и левым корпусами. Гендиректор предприятия-подрядчика Роман Одокиенко рассказал, что практически окончен наружный каркас третьего блока.

"На кровлю выходим в начале июня. По первому блоку вышли на кровлю. 90% крыши будет готово до конца мая, далее перейдем на отделочные работы. Завершаем то, что не доделал прежний подрядчик", - сказал он.

Тихонов подчеркнул, что школа разработана по индивидуальному проекту, и включена в реестр типовых.

"Первая школа в новых микрорайонах, которая, я уверен, станет ядром этой территории и совместно с детскими садами, расположенными рядом, будет формировать ее общественный центр. Новая школа должна иметь все необходимое для получения современного образования нашими учащимися", - сказал глава города.

Он добавил, что важно открыть дорогу по улице Романтиков, которая примыкает к школе. Учебное заведение возводят в рамках реализации государственной программы "Развитие образования в ХМАО – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года". Финансирование идёт за счёт окружной адресной инвестиционной программы, а также средств "Роснефти". Заместитель председателя гордумы Сергей Землянкин отметил, что население Восточного планировочного района – 30 тыс. человек, школа крайне необходима.

"Поэтому такое пристальное внимание к строительству. Работы ведет надежный нижневартовский подрядчик", - сказал он.

Особое внимание при проектировании школы уделено созданию универсальной безбарьерной среды: будут установлены пандусы, лифты, подъемные платформы. Предполагается, что она будет работать в одну смену. По своему проекту будущая школа уникальна. В ней будет реализован целый комплекс современных образовательных идей.

Директор департамента образования администрации города Эдмонд Игошин полагает, что школа станет не просто еще одной, а школой, которая займет лидирующие позиции в городе.

"Открытие такой образовательной организации в новых микрорайонах будет воспринято с радостью. Акцент будет сделан на молодых педагогах – это выпускники, например, социально-гуманитарного колледжа, а также приглашенные иногородние специалисты", - сказал Игошин.

Раз школа будет первой в Восточном планировочном районе города, планируется сделать её центром занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. Новый стандарт образования предусматривает занятия вне классов – кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия. Для этого там оборудуют комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности: студию дизайна, издательский центр, школьную телестудию, многофункциональный актовый зал, бассейн, стрелковый тир, прививочный, процедурный, стоматологический кабинеты. Ученикам будет доступно почти два десятка спортивных направлений. Ввод всех корпусов намечен на третий квартал следующего года. 1 сентября 2020 г. в школе должны услышать первый звонок.