14 Сентября 2020
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Общество
синяк гематома ушиб колено ноги Ольга Бузова (2019) | Фото:instagram.com/buzova86

Производственная травма: Бузова показала огромные гематомы на коленях

Ольга Бузова (33), которая, кажется, круглосуточно занята зашибанием денег, опубликовала фото, сделанное после одного из концертов. На коленях у звезды видны огромные синяки-гематомы, переливающиеся всеми оттенками радуги. Скорее всего, ведущая "Дома-2" упала или ей на ноги что-то уронили. Распространяться о происшествии она не стала, оставила только пафосное: "Успех - это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели И это того стоит" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).
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В комментариях, правда, много высказываний пошлых, намекающих на совершенно определенный способ достижения цели, который не делает чести женщине. Поклонники Бузовой советуют ей подобное не выставлять или хотя бы писать, каким образом она получила травму – во избежание подобных хейтерских намеков.

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Производственная травма: Бузова показала огромные гематомы на коленях

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Теги: ольга бузова, травма, гематома, колено



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