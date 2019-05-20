Производственная травма: Бузова показала огромные гематомы на коленях

Ольга Бузова (33), которая, кажется, круглосуточно занята зашибанием денег, опубликовала фото, сделанное после одного из концертов. На коленях у звезды видны огромные синяки-гематомы, переливающиеся всеми оттенками радуги. Скорее всего, ведущая "Дома-2" упала или ей на ноги что-то уронили. Распространяться о происшествии она не стала, оставила только пафосное: "Успех - это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели И это того стоит" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).