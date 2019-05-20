Антипинский НПЗ оценил свой долг в 346 млрд

Антипинский НПЗ (входит в группу "Новый поток") оценил свой долг в 346,4 млрд руб. Сумма указана в заявлении о самобанкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

Документы появились в картотеке Арбитражного суда Тюменской области. Решение по исковому заявлению еще не принято.

Напомним, к проекту строительства крупнейшего частного НПЗ в России имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров. В августе 2018 г. в совет директоров АНПЗ вошли представители "Сбербанка", одобрившего кредитные лимиты на пополнение оборотных средств предприятия. 26 апреля банк получил от гендиректора АНПЗ Максима Андриасова уведомление о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей в связи с недостаточным уровнем предоплат от трейдеров. Андриасов обратился к акционерам и банкам-кредиторам с просьбой о дополнительном финансировании.

На сегодняшний день АНПЗ остановил работу.