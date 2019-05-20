МВД хочет принятия закона о конфискации автомобилей россиян за пьяную езду

МВД России предложило законодательно закрепить возможность конфискации автомобилей за пьяное вождение.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ, в марте и апреле 2019 года в Правительство были направлены предложения относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения.

Как уточнили в полиции, речь также идет об усилении ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением внести ряд поправок в закон о полиции. Речь шла о праве полицейских вскрывать чужие автомобили.