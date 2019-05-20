Один забор убирают, другой ставят. На детской площадке жилого дома в Екатеринбурге может начаться стройка

Во дворе дома на улице Амундсена, 139 в Екатеринбурге возводят новый забор. По словам местной жительницы Светланы, ещё в выходные этого ограждения не было. По её данным, в этом дворе хотят построить ещё две высотки, передаёт корреспондент Накануне.RU. Ранее, напомним, в соседнем дворе забор жилого комплекса, который возводит Атомстройкомплекс, отхватил половину двора, из-за чего жильцы проводили серию митингов.

"В выходные этого забора не было. Уже говорили о том, что хотят построить новые два дома, эти высотки есть в новом плане застройки города. В апреле этого года в компании Атомстройкомплекс заявили, что это не их объект. Мы предупреждали жителей 139 дома, но нам не верили", - добавила она. Забор пересекает в том числе дорожку, которая идет к воротам детского сада.

Напомним, ранее забор на Амундсена, 135, который компания "Атомстройкомплекс" поставила, чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS, уже был причиной массовых акций. Жильцы выходили на акцию протеста и предлагали унести забор главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Сейчас жильцы дома заключают соглашение с компанией, чтобы сдвинуть забор на кромку леса и вернуть детскую площадку.

Добавим, что Высокинский неоднократно заявлял, что проблема точечной застройки в Екатеринбурге решена и больше дома во дворе других домов строиться не будут. Получить официальный комментарий в администрации города на момент публикации не удалось. Накануне.RU будет следить за развитием событий дальше.