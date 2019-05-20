Александр Моор вручил знак отличия "за заслуги перед Тюменской областью" Степану Киричуку

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью" депутату тюменской гордумы Степану Киричуку и поздравил его с 70-летием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Когда вы пришли на работу в администрацию города, Тюмень от этого очень выиграла. Много лет в Совете Федерации вы успешно защищали интересы региона. Вы вернулись на родину, земляки вас поддержали, и теперь вы - депутат городской думы, один из самых авторитетных" - подчеркнул Моор.

Также глава региона отметил особое общение депутата Киричука с людьми, его умение давать людям надежду и не кривить при этом душой. Александр Моор подчеркнул, что Степан Киричук сумел добиться назначения на руководящий пост в достаточно молодом возрасте.

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук назвал Степана Киричука легендарной личностью не только для области, но и для страны. А спикер гордумы Евгений Заболотный заявил, что новейшую историю Тюмени и Тюменской области невозможно представить без Степана Киричука.

Сам депутат-юбиляр в ответ на поздравления отметил, что считает их наказом для дальнейшей работы.