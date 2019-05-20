Александр Моор вручил знак отличия "за заслуги перед Тюменской областью" Степану Киричуку

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, Степан Киричук (2019) | Фото: Правительство Тюменской области

Александр Моор вручил знак отличия "за заслуги перед Тюменской областью" Степану Киричуку

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью" депутату тюменской гордумы Степану Киричуку и поздравил его с 70-летием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Когда вы пришли на работу в администрацию города, Тюмень от этого очень выиграла. Много лет в Совете Федерации вы успешно защищали интересы региона. Вы вернулись на родину, земляки вас поддержали, и теперь вы - депутат городской думы, один из самых авторитетных" - подчеркнул Моор.

Также глава региона отметил особое общение депутата Киричука с людьми, его умение давать людям надежду и не кривить при этом душой. Александр Моор подчеркнул, что Степан Киричук сумел добиться назначения на руководящий пост в достаточно молодом возрасте.

Александр Моор, Степан Киричук(2019)|Фото: Правительство Тюменской области

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук назвал Степана Киричука легендарной личностью не только для области, но и для страны. А спикер гордумы Евгений Заболотный заявил, что новейшую историю Тюмени и Тюменской области невозможно представить без Степана Киричука.

Сам депутат-юбиляр в ответ на поздравления отметил, что считает их наказом для дальнейшей работы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Александр Моор вручил знак отличия "за заслуги перед Тюменской областью" Степану Киричуку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Степан Киричук, Александр Моор, за заслуги перед Тюменской областью



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети