Тюменский родком требует отмены концерта рэпера Face из-за "аморальности его произведений"

Тюменский родительский комитет (ТРК) считает, что творчество рэпера Face – "откровенная пропаганда наркотиков, сексуальной разнузданности, насилия и суицидальных наклонностей". Поэтому концерт, который должен состояться в Тюмени в День защиты детей, надо отменить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе родкома.

Два года назад исполнитель уже собирался вступить в Тюмени, однако тогда после заявления представителей ТРК в прокуратуру, концерт отменили. В организации полагают, что нецензурная лексика его "песен" просто зашкаливает.

"Тексты примитивны и низкоинтеллектуальны. Содержание их – откровенная пропаганда наркотических средств, сексуальной разнузданности, насилия, суицидальных наклонностей. Выступление Face планируется 1 июня, в День защиты детей, в КТЗ "Байконур". Призываем всех – родителей, педагогов, учителей, общественных деятелей – проявить бдительность и все сделать для того, чтобы подростки не попали на это развратное зрелище. В идеале концерт должен быть отменен.Тюменский родительский комитет подготовил соответствующее заявление в прокуратуру", - говорится в заявлении ТРК.

Напомним, ранее аналогичные аргументы приводили активисты из Сургута, которые требовали отменить концерты Элджея и Егора Крида.