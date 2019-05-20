На собрании СОСПП выразили обеспокоенность по поводу возможного закрытия филиалов высших учебных заведений в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе во Дворце культуры "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле состоялось годовое собрание Горнозаводского территориального отделения Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, темой собрания стало взаимодействие органов исполнительной власти, бизнеса, науки и общества в части комплексного развития моногородов.

Особое внимание уделили проблеме высшего образования и нехватки высококвалифицированных специалистов в моногородах. Так, исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир Рощупкин выразил обеспокоенность по поводу возможного закрытия филиалов высших учебных заведений в городе и утечки перспективных кадров в областные центры. К примеру, в текущем году последних специалистов выпускает военная кафедра НТИ (филиал) УрФУ, которая готовила военных представителей для Уралвагонзавода - свыше 70% от общего числа. Кроме этого, остро не хватает технологов различных специализаций и рабочих кадров: токарей, фрезеровщиков и т.д.

"Как мы можем говорить о развитии городов, если у нас, в Нижнем Тагиле, не будет высших учебных заведений? Все программы должны писаться, в первую очередь, для людей. Человек должен уверенно смотреть в будущее", - сказал Рощупкин.

По его словам, предприятиям и бизнесу нужны грамотные люди с высокой квалификацией.

Депутат Государственной думы РФ Алексей Балыбердин отметил, что вопросы, связанные с функционированием филиалов, это, в первую очередь, прерогатива вузов. В свою очередь, комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, членом которого он является, в данный момент рассматривает предложения о моратории на закрытие филиалов вузов в моногородах, в особенности это касается кафедр по специальностям, необходимым в промышленных центрах.

По итогам собрания решено подготовить обращения в Госдуму и в Союз промышленников и предпринимателей России по данным вопросам. Также было предложено вести мониторинг потребностей предприятий в рабочих кадрах, усилить совместную деятельность науки и промышленности.