В Кремле оценили арест полковника-миллиардера из ФСБ

Преследование коррупционеров в правоохранительных органах не является кампанейщиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Задержания высокопоставленных офицеров - системная работа по борьбе с коррупцией, которая координируется рабочей группой из Администрации Президента, отметил Песков.

Эта работа затрагивает все ведомства, невзирая на чины и должности, подчеркнул пресс-секретарь.

Об этом он заявил, комментируя изъятие у трех сотрудников управления "К" службы экономической безопасности ФСБ денег и ценностей на 12 млрд рублей, сообщает РБК.

Ранее несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Напомним, полковника Черкалина обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.