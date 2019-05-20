В Кремле оценили арест полковника-миллиардера из ФСБ

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    moschino юбка карандаш вот

Политика В России
деньги в руках (2011) | Фото:яндекс

В Кремле оценили арест полковника-миллиардера из ФСБ

Преследование коррупционеров в правоохранительных органах не является кампанейщиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Задержания высокопоставленных офицеров - системная работа по борьбе с коррупцией, которая координируется рабочей группой из Администрации Президента, отметил Песков.

Эта работа затрагивает все ведомства, невзирая на чины и должности, подчеркнул пресс-секретарь.

Об этом он заявил, комментируя изъятие у трех сотрудников управления "К" службы экономической безопасности ФСБ денег и ценностей на 12 млрд рублей, сообщает РБК.

Ранее несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Напомним, полковника Черкалина обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кремле оценили арест полковника-миллиардера из ФСБ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий песков, фсб, миллиарды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.11.2019 10:34 Мск Банкиры из дела Черкалина обжаловали действия следствия в Генпрокуратуре
Ранее 08.11.2019 15:17 Мск Полковник ФСБ Черкалин объяснил хранение у родителей $50 млн "служебной необходимостью"
Ранее 06.11.2019 13:54 Мск В деле полковника-миллиардера Черкалина фигурирует женщина
Ранее 01.11.2019 14:28 Мск Черкалин согласен вернуть в казну более 6 миллиардов рублей
Ранее 01.10.2019 07:49 Мск Полковник ФСБ Черкалин брал взятки прямо возле здания "конторы" на Лубянке
Ранее 18.09.2019 14:50 Мск Полковник-миллиардер из ФСБ начал сотрудничать со следствием
Ранее 21.08.2019 14:39 Мск Генпрокуратура потребовала взыскать 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника ФСБ Черкалина
Ранее 31.07.2019 21:00 Мск СМИ сообщили о схеме "крышевания" банков сотрудниками ФСБ
Ранее 17.07.2019 09:30 Мск Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Ранее 15.07.2019 14:41 Мск Бывший замглавы АСВ мог помогать экс-владельцу "Югры" при банкротстве банка
Ранее 21.06.2019 08:56 Мск Полковнику ФСБ Черкалину продлили арест, чтобы установить происхождение изъятых у него миллиардов
Ранее 24.05.2019 08:51 Мск Полковника ФСБ Черкалина задержали после показаний экс-совладельца "Югры"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.05.2019 09:28 Мск Десятки сумок, пакетов и коробок. Как выглядит бюджет небольшого города, изъятый у полковника ФСБ
Ранее 17.05.2019 13:01 Мск 12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Ранее 26.04.2019 17:52 Мск Суд арестовал трех полковников ФСБ на два месяца по делу о взятках
Ранее 26.04.2019 14:28 Мск СМИ: Задержанный полковник ФСБ брал крупные взятки от банка "Югра"
Ранее 25.04.2019 17:07 Мск Задержан полковник ФСБ по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети