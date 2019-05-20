14 Сентября 2020
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Спорт В России
мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

РФС начал расследование из-за допинга в российском футболе

Одного из игроков Футбольной национальной лиги подозревают в употреблении допинга. Российский футбольный союз уже начал расследование.
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Как сообщили Накануне.RU в РФС, от российского антидопингового агентства РУСАДА пришло письмо о возбуждении дисциплинарного дела: речь идет о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.

По данным РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого передадут в дисциплинарный комитет РУСАДА.

Имя футболиста не называется.

Напомним, в конце 2017 года были озвучены фамилии 34 российских игроков, которые стали объектами расследования Международной федерации футбола (ФИФА) на предмет употребления допинга.

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РФС начал расследование из-за допинга в российском футболе

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Теги: РФС, допинг, футбол, расследование



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