РФС начал расследование из-за допинга в российском футболе

Одного из игроков Футбольной национальной лиги подозревают в употреблении допинга. Российский футбольный союз уже начал расследование.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, от российского антидопингового агентства РУСАДА пришло письмо о возбуждении дисциплинарного дела: речь идет о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.

По данным РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого передадут в дисциплинарный комитет РУСАДА.

Имя футболиста не называется.

Напомним, в конце 2017 года были озвучены фамилии 34 российских игроков, которые стали объектами расследования Международной федерации футбола (ФИФА) на предмет употребления допинга.