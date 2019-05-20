14 Сентября 2020
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биткойн, криптовалюта (2017) | Фото:www.crypto-wallet.ru

Биткойн снова дорожает. Эксперты сделали прогноз будущего криптовалют

Ключевая мировая криптовалюта биткойн в мае вновь стремительно дорожала. Ее курс превысил рекордные $8 тыс, а затем обрушился на 15% за несколько дней. Международные аналитики связывают укрепление биткойна с опасениями игроков рынка насчет перспектив "аналоговой" экономики - из-за рецессии инвесторы не могут получить прибыль и начинают спекулировать на цифровой поляне. Российские эксперты соглашаются с предположениями о спекулятивном характере роста биткойна, курс которого в текущем году будет поддержан открытием новых майнинговых центров, передает корреспондент Накануне.RU. Однако криптовалюты среди инструментов для инвестирования останутся высокорисковой экзотикой, считают они: их регулирование в России и мире практически отсутствует, а наибольший интерес анонимная валюта вызывает у тех, кто проводит нелегальные операции.

На фоне роста курса биткойна американские и западные консультанты соревнуются в оптимистичности своих прогнозов. Трейдер и инвестор Джош Рейджер считает, что курс в ближайшее время повысится до $10 000. Ранее основатель хедж-фонда Morgan Creek Capital Management Марк Юско заявлял, что в долгосрочной перспективе биткоин будет стоит $400 000.

Резкого скачка стоимости криптовалюты ждать не стоит, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин. Курс ключевой криптовалюты будет уверенно расти на протяжении нескольких лет, отметил он, в основном - за счет спекулятивных процедур.

"В целом криптовалюту рассматривают как долгосрочную инвестицию и надеются, что это один из тех финансовых активов, который будет использоваться ими на протяжении долгого времени. Думаю, останутся лучшие валюты - первая пятерка. Многие криптовалюты, которые в настоящее время котируются, не найдут своего потребителя", - отметил он.

Майнинг ферма(2017)|Фото: mining-bitcoin.ru

В ключевых центрах майнинга - в США и Канаде - в июле-августе ожидается открытие новых мощностей, реструктуризация сетей. Изменится сложность и общая производительность сети, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В связи с этим может настать новая волна хайпа и увеличиться количество транзакций, что повлияет на курс.

"Россия проиграла битву за расположение майнинг. Основными игроками стали Канада и США, где цена электроэнергии - 2 цента за киловатт и нет проблем с электроэненрегтикой. В России же даже имея дешевые мощности, никто не может ничего ни у кого купить. К тому же в стране затуманенная перспектива регуляторики, точнее пока полное ее отсутствие.. Это тоже не вселяет уверенности в инвесторов", - отметил он.

По словам Мариничева, на курс биткойна будут влиять не столько объективные факторы и показатели развития рынка криптовалют, сколько ожидания инвесторов и новости. Поскольку сейчас больше позитивных новостей, курс увеличился.

Говорить о сколько-нибудь значительном влиянии цифровых денег на экономику стран не приходится. Криптовалютный бум, который произошел несколько лет назад, не поднял цифровые активы с позиции аутсайдера экономических процессов. К тому же этими активами двигают отнюдь не экономические процессы, отмечает руководитель центра экономических стратегий Института нового общества Дмитрий Заворотный: "На криптовалюты влияют не товарный обмен, не операции в сфере услуг, а спекулянты, цель которых - переместить капитал из одного региона мира в другой. Яркий пример - 2013 г., год первого взлета криптовалют. Он совпал с кризисом на Кипре, когда власти провести "стрижку" депозитов. Капитал из офшоров пошел в криптовалюты".

Сегодняшнее положение как мировой, так и российской экономики говорит о том, что нужно меньше увлекаться спекулятивными процессами и больше заниматься товарным производством, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. В мировой экономике на товарное производство приходится 5%, в России - 8%, все остальное - спекулятивный капитал, в которому относится и область криптовалют.

"Крипотвалют в мире более 2 тыс., их создатели засекречены, никто не знает, кто оператор. Участники транзакций тоже анонимные люди. Все эти платежные системы неподконтрольны ни правоохранительным органам, ни судам, ни надзорным органам. Что-то с этого получат только те, кто создает платежные системы, но и примеров разорения достаточно, поэтому многие страны запретили рынок криптовалют на своей территории. С позиции экономиста я считаю, что нужно производить продукцию, а не спекулировать", - отметил Арефьев.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении пакет законов о цифровых активах, но, по словам Арефьева, подготовка проектов ко второму чтению затянулась - поступило много поправок, которые противоречат друг другу.

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Биткойн снова дорожает. Эксперты сделали прогноз будущего криптовалют

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Теги: биткойн, криптовалюты, цифровые деньги, Госдума, Арефьев



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