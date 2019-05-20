"Аэрофлот" и производитель "Суперджетов" не могут договориться о стоимости техобслуживания SSJ-100

"Аэрофлот", обладающий крупнейшим парком "Суперджетов", не может договориться с производителем самолета - компанией "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) – о стоимости техобслуживания и запчастей. Через два месяца истекает текущий контракт, и если новый не будет подписан – у "нацперевозчика" возникнут проблемы с эксплуатацией SSJ-100.

Как сообщает РБК, "Аэрофлот" отменил конкурс на техобслуживание. Причина – не смогли договориться с производителем о стоимости контракта.

Согласно документам несостоявшейся закупки, "Аэрофлот" предлагал за услуги #124 млн, ГСС и ее дочернее предприятие "Рапарт Сервисез" запросили в сумме на $94,5 млн больше. При этом "дочка" ГСС предложила неполный список компонентов (по сравнению с запрашиваемым в документации перевозчика).

В случае если соглашение не будет продлено или перезаключено, перевозчик не сможет эксплуатировать лайнеры, сказал РБК один из эксплуатантов SSJ-100.