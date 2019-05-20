Уралвагонзавод представил свою продукцию на военной выставке MILEX 2019 в Беларуси

Корпорация "Уралвагонзавод" (входит в государственную корпорацию "Ростех") в пятый раз приняла участие в международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2019. В составе единой российской экспозиции УВЗ была продемонстрирована перспективная бронетехника различного назначения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в ходе встречи генерального директора "Уралвагонзавода" Александра Потапова с заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майором Сергеем Симоненко обсуждались новые тенденции и разработки в военной бронетехнике, а также состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией.

Танки Т-90С и Т-90МС, модернизированный танк Т-72, боевая машина поддержки танков, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М и инженерная машина разграждения ИМР-ЗМ были представлены на стенде завода.

В пресс-службе отмечают, что для корпорации Республика Беларусь является давним стратегическим партнером. В комментариях СМИ Потапов отметил, что УВЗ досрочно выполняет контракты по модернизации и ремонту бронетехники для Беларуси.