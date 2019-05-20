Забор у Драмтеатра решили убрать "в целях недопущения гражданского противостояния"

Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев заявил, что для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния, принято решение демонтировать забор на площадке у театра Драмы. Об этом Накануне.RU сообщили в фонде.

В организации прокомментировали заявление епархии. "Нам необходимо время для широкого обсуждения будущего благоустройства сквера, и может быть, даже изменения его проекта. Екатеринбургская епархия заинтересована в том, чтобы улучшение городского пространства и его озеленение стало общим нашим общегородским делом. Забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в настоящее время превратился в символ раздора. Но мы знаем, что мосты и заборы возводятся из одного материала. Сегодня от нас зависит наведением мостов, восстановление согласия и продолжение конструктивного диалога о ситуации", - сказано в распространенном сообщении.

В фонде прокомментировали это заявление.

"Мы неоднократно говорили, и в этом наша позиция остается неизменной, главный Храм города - Храм святой Екатерины должен строится в обстановке примирения и согласия. И мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. Достаточно вспомнить, что сегодняшняя площадка - третья. Однако, мы уверены, что Храм святой Екатерины нужен городу и он обязательно будет построен", - добавил Александр Андреев.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.