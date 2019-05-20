В начале следующей недели жители Курганской области не смогут смотреть телевизор

27 и 28 мая жители Курганской области не смогут посмотреть свои телевизоры.

В эти дни с 9.00 до 17.00 специалисты радиотелепередающего центра будут проводить монтажные работы цифровых ТВ-передатчиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

"В эти дни запланирована остановка вещания цифрового эфирного телевидения", - отметили в правительстве.

Что касается сетей кабельных операторов, то они будут работать в прежнем режиме.