Как упоительны на Урале вечера: лучшие ученики Екатеринбурга посетили "Императорский бал государя Николая"

Во время разразившегося скандала вокруг строительства храма, на защиту которого встала власть, лучших выпускников города поздравили с окончанием учебного года на балу в честь дня рождения государя Николая II. 18 мая 2019 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и глава региона Евгений Куйвашев выступили перед детьми на Императорском балу, ежегодно проходящем под покровительством Екатеринбургской митрополии, сообщают в пресс-службе епархии.

"Мне все это напоминает историю с наряженными в военную форму марширующими детьми, то есть это промывка неокрепших детских умов, тех, кто еще не может мыслить критически. В отношении отдельных исторических деятелей, и истории страны в целом детей нужно просвещать, а не заниматься пропагандой", - говорит в беседе с Накануне.RU депутат гордумы, экс-секретарь Екатеринбургского городского комитета ЛКСМ РФ Андрей Пирожков.

Императорский бал является ежегодным событием и проводится Екатеринбургской митрополией совместно с администрацией губернатора Свердловской области при поддержке регионального министерства общего и профессионального образования. Приглашаются на бал лучшие ученики, лидеры, призеры олимпиад. Чтобы попасть на бал, также ученикам необходимо написать эссе на духовную или историческую тему. Интересно, что школьное образование не было доступно всем слоям населения в императорской России, подавляющее большинство детей при Николае II оставались безграмотными, систему повсеместного, бесплатного и обязательного образования ввели большевики, но сегодня вспоминать о них в эссе, если вы хотите попасть на бал, никто бы не советовал.

"В контексте демонизации всего советского и восхваления периода Николая II, периода Ельцина, все выглядит очень логично. Действующая власть делает все, чтобы люди забыли все достижения советского периода нашей истории. Власть хочет поставить пробел: был Николай II - и потом сразу 1991 год", - поясняет Андрей Пирожков в беседе с Накануне.RU.