В Нефтеюганске из школы эвакуировали 780 человек

Сегодня утром из-за срабатывания пожарной сигнализации из школы №14 Нефтеюганска были эвакуированы 780 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Спасатели: две единицы техники, семь человек личного состава, прибыли в школу через пять минут после вызова. Из школы эвакуировались 700 учеников и 80 человек персонала.

Во время проведения разведки сотрудники МЧС установили, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Учебный процесс был восстановлен.