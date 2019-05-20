Приставы из-за несуществующего долга запретили пермячке выезд за рубеж

Удовлетворён иск жительницы Прикамья, которая из-за несуществующего долга не смогла отдохнуть в Италии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Индустриального райсуда Перми.

В 2016 г. потерпевшая оплатила транспортный налог, но осталась должна пени, а в 2017 г. решила съездить в Италию на концерт Андреа Бочелли. На паспортном контроле пермячке объявили, что у неё есть долг по транспортному налогу, поэтому выезд за границу ей запрещён.

Как оказалось, приставы, несмотря на незначительную сумму долга по пеням, начали производство по оплаченному налогу и запретили "должнице" покидать Россию. Пострадавшая обратилась в суд, который встал на её сторону. Теперь приставы должны компенсировать ей моральный и материальный вред в сумме 102,6 тыс. руб., а также 5 тыс. руб. госпошлины.