Любитель элитного спиртного из Шадринска сел в тюрьму на три года

Житель Шадринска сел в тюрьму за то, что любил элитный алкоголь и другую магазинную мелочь. Вот только добывал это мужчина отнюдь не честным способом.

Например, в августе прошлого года в магазине "Кега" он свободно завладел смартфоном стоимостью 4 тыс. руб. На этом он не ограничился. Позже уже в "Пятерочке" злоумышленник стащил с витрины 8 бутылок спиртного - виски, ликеры, ром, а также зубные щетки и колбасу, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Мужчина не остановился и на этом - 2 января этого года в магазинах торговой сети "Магнит" он похитил две бутылки рома, 2 бутылки водки, мужскую туалетную воду стоимостью более 3 тыс. руб. и электрическую зубную щетку стоимостью свыше 2,5 тыс.руб.

После каждого своего налета мужчине удалось скрываться с места преступления. Однако правосудие настигло его - суд назначил злоумышленнику 3 года в колонии строгого режима.