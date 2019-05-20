Тульский банкомат из-за ошибки стал выдавать по пять тысяч вместо двух: жители "обогатились" почти на 300 тысяч

В Тульской области полиция ищет двух местных жителей, незаконно унесших из банкомата крупную сумму денег.

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Злоумышленники воспользовались ошибкой работников отделения одного из банков города Ефремова, загрузивших в банкомат вместо двухтысячных купюр пятитысячные. Двое местных жителей, заметив ошибку, наснимали денег со своих карт, дополнительно "обогатившись" на 284 тысячи рублей.

Когда в банке узнали о недостаче, было подано заявление в полицию, и личности молодых людей, присвоивших деньги, быстро установили. Сейчас их разыскивают, полицейские ведут проверку. В отношении сотрудников банка начато внутреннее расследование, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, похожий случай произошел пару лет назад в Екатеринбурге: чудо-банкомат выдавал по пять тысяч вместо одной.