ТМК в первом квартале увеличила EBITDA на 9%

Показатель EBITDA Трубной металлургической компании (ТМК) по итогам первого квартала этого года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% и составил 175 млн долларов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Выручка за 1-й квартал в целом не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом прошлого года и составила 1, 257 млрд долларов. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA осталась также неизменной на уровне 14% (в 4-м квартале 2018 г. - 14%, в 1-м квартале 2018 г. - 13%).

Чистый долг на компании на 31 марта 2019 года составил 2,519 млрд долларов. Сумма чистого погашения долга за 1-й квартал 2019 г. составила 125 млн долларов. При этом отношение долга к показателю EBITDA практически не изменилось и составило 3,5x.

В ТМК считают, что компании удалось показать хорошие финансовые результаты в первом квартале 2019 года. Этом связано с увеличением объема реализации и продаж в российском дивизионе.