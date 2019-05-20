В Оренбурге убиты директор филиала "Газпромтранса", его жена и водитель

В пригороде Оренбурга, в поселке Ростоши, в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ст. "убийство двух и более лиц".

По данным местных СМИ, погиб директор филиала ООО "Газпромтранс", член Общественной палаты Оренбургской области Андрей Бахарев.

В марте в Орске был убит заместитель директора крупной компании. Его нашли местные жители, которые услышали выстрелы.

Тело 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" - "ОренбургЭнерго" было обнаружено на детской площадке. Возбуждено дело об убийстве.