14 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Оренбурге убиты директор филиала "Газпромтранса", его жена и водитель

В пригороде Оренбурга, в поселке Ростоши, в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ст. "убийство двух и более лиц".

По данным местных СМИ, погиб директор филиала ООО "Газпромтранс", член Общественной палаты Оренбургской области Андрей Бахарев.

В марте в Орске был убит заместитель директора крупной компании. Его нашли местные жители, которые услышали выстрелы.

Тело 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" - "ОренбургЭнерго" было обнаружено на детской площадке. Возбуждено дело об убийстве.

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В Оренбурге убиты директор филиала "Газпромтранса", его жена и водитель

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