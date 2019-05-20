Депутат гордумы: Итоги опроса не носят обязательного характера, нужен референдум по скверу

Жители центрального микрорайона Екатеринбурга обеспокоены тем, что строительство храма святой Екатерины вновь запустит процесс переименований улиц и площадей в городе. Сторонники РПЦ, которые выходили общаться с протестующими во время трех дней "стояния у забора", не скрывают своих намерений - они выступают за "историческую справедливость" не только в отношении второго явления храма святой Екатерины, но и в отношении названий улиц. Вновь шли декларации про то, что кому-то "неуютно" ходить по улицам "имени террористов", таковыми представители церкви считают всех, кто как-то связан с Октябрьской революцией. При этом храм намереваются возводить именно на Октябрьской площади недалеко от Набережной рабочей молодежи, жители микрорайона уверены, что если храм построят, то и Октябрьскую площадь переименуют по аналогии с улицей Толмачева, на которой стоит Храм-на-крови. Напомним, часть улицы переименовали в Царскую – также без учета мнения горожан. "Да, у нас проблема в том, что мнение жителей не учитывается", - говорит в беседе с Накануне.RU депутат гордумы Андрей Пирожков.

"Про переименования – уже целый список улиц есть, и его постоянно пополняют, здесь (в отношении Октябрьской площади) ничего не мешает действовать в том же ключе, я абсолютно против этого. Все эти переименования отвлекают от реальных проблем города и создают новые проблемы, нужно остановить это, вплоть до моратория на изменение названий улиц", - говорит он.

Но каким образом горожане будут высказывать свое мнение за сохранение сквера или строительства храма, по поводу переименования улиц в будущем – не проработанный на законодательном уровне вопрос, комментирует эксперт: "Я спрашивал у депутатов Госдумы, которые к нам приехали – что конструктивно они собираются предложить, никаких полномочий, по сути, у депутатов Государственной думы в вопросе сквера нет. Депутаты сказали, что рассматривают эту встречу как возможность понять, какие изменения необходимы в 131 федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления". Но пока эти изменения пройдут все чтения, пока изменения вступят в силу – на ситуацию со сквером они не повлияют", - говорит депутат гордумы. Напомним, что во время протестов в сквере собирали подписи против строительства храма.

Общественников также волнует вопрос, если РПЦ сегодня так рьяно защищает право на строительство в центре Екатеринбурга храма, который никогда и не стоял на месте именно этого сквера, что же будет дальше - если война за "восстановление" религиозных объектов на их исторических местах будет выиграна? Ведь все же самым главным в городе был Богоявленский кафедральный собор, также разрушенный в 1930 году, духовный символ города стоял на месте нынешней площади 1905 года, где сегодня находится памятник Ленину.



Здесь тоже "должен" быть храм?

"Одного Ленина убрать будет мало, не хватит там места для храма, тем более для кафедрального, придется с памятником и парковку убирать, а на это не пойдут. Когда на Украине сносили памятники Ленину в рамках декоммунизации, все представители власти, федерального уровня, пропагандисты на главных телеканалах говорили, что это неправильно. Сейчас у нас пытаются увести общественное обсуждение в городе в том числе о декоммунизации. Улицы названы – пусть будут названы, будете строить новые микрорайоны, новые города, как это было в тот период, когда без преувеличения строились целые города – пожалуйста, именуйте их, как хотите", – говорит депутат Пирожков.

Протест приобрел федеральные масштабы, есть опасность, что в интернет-голосовании будут принимать участие не только жители центра или города, но и вообще все "неравнодушные жители Земли", как призывают в флэшмобе организаторы движения за храм. Как будет проводиться референдум – этот вопрос действительно не проработан, есть разрозненные положения об общественных слушаниях, соглашается депутат гордумы Андрей Пирожков:

"Вопрос с референдумом описан только в 12 статье устава города, согласно статье – регулируется вопрос законом об Областном и местном референдуме. Там конкретных механизмов для проведения референдума не описано. Есть встречное предложение – до конца рабочего дня я подам необходимые документы, – нужно консолидировать два положения, которые уже есть о публичных слушаниях и общественных обсуждениях, и внести в устав изменения. Областной и федеральный закон это позволяют – разработать новое положение о референдуме. Плюс, надо внести изменения в те положения, которые регулируют публичные слушания. Для этого необходимо внести изменения в устав".

При этом депутат напоминает, что опросы никогда не носят обязательного характера, результаты опроса носят рекомендательный характер. Также хотелось бы охватить опросом весь Екатеринбург, не вовлекая людей из других городов и не ограничиваясь жителями одного центрального микрорайона.

"Нужно услышать все голоса, в центр ведь приезжают из всех районов люди. Но даже если мы всех услышим, то мы не можем воспринимать опрос как руководство к действию по одной простой причине – земля уже в аренде, разрешение на строительство есть, категория земли изменена под строительство религиозных объектов. А вот итоги референдума обязательны к исполнению. Поэтому мое мнение – только референдум, и по-другому этот вопрос не решится".