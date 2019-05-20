Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов "Евровидения" за частичное отстранение Белоруссии от голосования

Продюсер Виктор Дробыш, под руководством которого уже не в первый раз на "Евровидение" приезжал конкурсант от Белоруссии, заявил, что подает в суд Европейский вещательный союз – организатора музыкального конкурса, передает радио "Говорит Москва".

Напомним, за несколько часов до финала "Евровидения-2019" в Тель-Авиве стало известно, что организаторы отстранили от голосования профессиональное жюри Белоруссии. Таким образом, от этой страны засчитаны были только баллы зрительского голосования. Есть версия, что сильнее всего от этого пострадал Сергей Лазарев, так как братская республика часто голосует максимальным баллом за российских конкурсантов.

А причиной дисквалификации стала утечка, якобы, имевшая место за несколько дней до проведения одного из полуфиналов. Для профессионального жюри устраивают отдельный "предпоказ" за день до трансляции, и оно делает выбор. Его затем передают организаторам и суммируют с голосами зрителей. Утечка результатов голосования профессионалов может привести к инсинуациям и повлиять на народное голосование.

Кстати, певица Зена из Белоруссии заняла в финале предпоследнее, 25-е место. Россиянин Сергей Лазарев стал третьим.