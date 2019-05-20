В Курганской области 15 лет "строгача" получил мужчина, расстрелявший людей на крыльце кафе

15 лет в колонии строгого режима получил житель города Щучье Курганской области. Его признали виновным в убийстве и причинении средней тяжести вреда здоровью.

Осенью 2017 года на крыльце местного кафе "Бриз" злоумышленник из оружия ограниченного поражения выстрелил в упор в голову мужчины - последний скончался от полученной травмы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также не менее четырех раз он выстрелил в брата погибшего. В момент совершения преступлений нападавший находился в пьяном виде.