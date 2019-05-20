14 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Бывший спикер думы Среднеуральска не смог обжаловать свою отставку

Свердловский областной суд не нашёл нарушений в решении депутатов Среднеуральска, досрочно прекративших полномочия председателя думы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, экс-спикер Андрей Касьяненко проиграл процесс по оспариванию решения депутатов о сложении с него полномочий.

"Не согласившись с решением суда первой инстанции, Касьяненко подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Оспаривая законность и обоснованность решения суда, административный истец в апелляционной жалобе просил судебный акт отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований", - добавили в суде.

Разрешая заявленные требования и отказывая в удовлетворении административного искового заявления, суд первой инстанции пришел к выводам о том, что при принятии решения о досрочном прекращении полномочий председателя думы Касьяненко регламент депутатами нарушен не был, необходимый кворум имелся.

Свердловский областной суд согласилась с выводами суда первой инстанции, поскольку они полностью соответствуют установленным по делу обстоятельствам и не противоречат положениям закона, регулирующего спорные правоотношения.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу.

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Бывший спикер думы Среднеуральска не смог обжаловать свою отставку

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Теги: Среднеуральск, отставка, областной суд, Касьяненко



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